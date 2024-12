Sci, Failoni: "Con '3Tre' Madonna di Campiglio punto fisso di Coppa del Mondo"

"Madonna di Campiglio è tornata a essere un punto fisso nel calendario della Coppa del mondo di sci alpino e questo ci fa immenso piacere. Sarà, ancora una volta, una serata all'insegna dello spettacolo grazie ai migliori atleti mondiali dello slalom e alle migliaia di persone che affolleranno il Canalone Miramonti sin dal pomeriggio e che sperimenteranno il sistema d'accoglienza. La macchina organizzativa è già al lavoro per preparare una pista che, sono sicuro, sarà come sempre in perfette condizioni ed esalterà le qualità degli sciatori, come sono sicuro che anche le strutture ricettive sapranno ospitare sportivi e tifosi con la consueta qualità dimostrata nel tempo dal nostro sistema d'accoglienza che ha reso il Trentino celebre tanto quanto le nostre montagne che faranno da sfondo alla gara". Lo ha detto Roberto Failoni, assessore al turismo della Provincia di Trento, intervenendo alla presentazione della '3Tre', super classica di Coppa del mondo di slalom che per la prima volta in 71 anni non si disputerà a ridosso del Natale ma l'8 gennaio 2025.