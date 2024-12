Sci, Elena Curtoni: "Stagione iniziata in maniera positiva"

"Sono contenta, la stagione è iniziata in maniera positiva, devo solo continuare così e a crederci, senza farmi condizionare dal pensiero di infortuni, centesimi di troppo o altro di simile. E' stata una buona gara, un bel risultato che mi da fiducia in vista delle prossime tappe". Così Elena Curtoni, quarta nel SuperG di Saint Moritz. Miglior risultato in carriera in SuperG per Laura Pirovano, giunta sesta: "Sono contenta della gara di oggi, sono sesta dietro ad un filotto di azzurre che sono tutte bravissime. Chissà se un giorno riuscirò a fare quel passo in avanti per arrivare sul podio, ma non devo focalizzarmi su quello: oggi sono soddisfatta per aver migliorato rispetto alla prima gara stagionale".