Sci di fondo, weekend tricolore sulle piste di Lago di Tesero. In palio i titoli della sprint e individuale in skating

Dopo aver ospitato le fasi conclusive del Tour de Ski, la Val di Fiemme e il centro del fondo di Lago di Tesero si apprestano a vivere un altro importante weekend di gare. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, sulle piste che nel 2026 ospiteranno le gare di sci nordico dei Giochi Olimpici verranno assegnati i titoli di campione italiano della sprint e dell’individuale in tecnica libera sia per le categorie senior (assoluti) che per le categorie giovanili under 18, under 20 e under 23. Le due gare, inserite nel calendario Fis, assegneranno punti anche per il circuito di Coppa Italia e vedranno schierati ai nastri di partenza atleti in rappresentanza di nove nazioni, tra cui anche le lontane Australia, Cina e Brasile, oltre a Polonia, Croazia, Bulgaria e Andorra. In cabina di regia, impegnata nell’organizzazione dell’evento tricolore, c’è l’Unione Sportiva Cornacci di Tesero, che darà vita a un’intensa due giorni, forte di ben 240 iscritti. Tra gli attesi protagonisti, al femminile, spicca la fondista di casa Nicole Monsorno, che a Lago di Tesero ha recentemente conquistato un ottavo posto nella sprint in tecnica classica del Tour de Ski, senza dimenticare la settima piazza conseguita il 14 dicembre scorso nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Davos, in quel caso una sprint in tecnica libera. La classe 2000 di Varena in forza alle Fiamme Gialle dovrà vedersela in primis con le due portacolori delle Fiamme Oro Nadine Laurent e Maria Gismondi, classe 2003 la prima, 2004 la seconda, impegnate nel loro percorso di crescita in vista della rassegna a cinque cerchi del 2026. Nella stagione in corso, Gismondi vanta un successo in Fesa Cup, conseguito a Slingia l’8 dicembre scorso, proprio in una sprint in skating. In gara anche la figlia d'arte Martina Di Centa, atleta della squadra A azzurra, ricordando pure la presenza della ventenne Iris De Martin Pinter, quinta in una sprint di Fesa Cup pochi giorni fa a Oberwiesenthal.

Al via non ci sarà, invece, il poliziotto valdostano Federico Pellegrino, che al pari dell’atleta di casa Paolo Ventura e di Elia Barp verrà tenuto a riposo dopo le gratificanti fatiche del Tour de Ski. Non mancheranno comunque i nomi di spicco, tra i quali il vice campione del mondo in carica della team sprint Francesco De Fabiani e lo sprinter trentino Simone Mocellini, atleta che vanta due top 3 in Coppa del Mondo, l'ultima delle due conquistata nel gennaio 2023 proprio a Lago di Tesero, al Tour de Ski. Il 26enne valsuganotto è tornato recentemente a salire sul podio in Fesa Cup, vittorioso il 20 dicembre in Austria e poi terzo il 4 gennaio a Oberwiesenthal, in Germania. Assieme a loro, da tenere d'occhio anche l'altro azzurro Giandomenico Salvadori, soprattutto per la gara della domenica, mentre tra gli sprinter meritano un occhio di riguardo pure i carabinieri altoatesini Michael Hellweger e Benjamin Schwingshackl e il ventottenne atleta di casa Giacomo Gabrielli, senza dimenticare il fassano Alessandro Chiocchetti e Davide Ghio.

Oltre ai titoli assoluti e under 23, verranno incoronati anche i nuovi campioni italiani delle categorie under 20 e under 18, alla presenza dei migliori rappresentanti dei vari Comitati regionali della Fisi. Venerdì 10 gennaio sarà giornata di allenamento in pista per gli atleti, che sabato 11 gennaio saranno impegnati nella sprint in tecnica libera, con qualifiche alle 9.30 e batterie a eliminazione diretta a seguire. La premiazione è prevista alle 16 in Piazza Cesare Battisti a Tesero. Domenica 12 gennaio si replicherà con le gare individuali in tecnica libera, sulla distanza di 10 chilometri, con start dei primi atleti sempre alle 9.30. Le premiazioni, attorno alle 12.30, avverranno in questo caso direttamente sul campo di gara.