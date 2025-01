Sci di fondo: Simone Mocellini e Federica Cassol nuovi campioni italiani

Simone Mocellini e Federica Cassol sono i nuovi campioni italiani della sprint in tecnica classica di sci di fondo. Il trentino delle Fiamme gialle e la valdostana tesserata per l'Esercito hanno conquistato il titolo tricolore sulle piste olimpiche di Lago di Tesero, in val di Fiemme, dove sono stati incoronati anche i nuovi campioni nazionali delle categorie under 23, under 20 e under 18. I titoli sono andati a Benjamin Schwingshackl e a Nadine Laurent tra gli under 23, emulati da Federico Pozzi e da Marit Folie tra gli under 20, infine da Carlo Bettini e da Clara Frutaz tra gli under 18. Nella gara regina maschile, orfana del recente protagonista del Tour de Ski Federico Pellegrino, Simone Mocellini ha confermato di essere sulla via del pieno recupero dopo un importante infortunio. Secondo posto per Giacomo Gabrielli, protagonista di un positivo avvio di stagione, con De Fabiani a completare il podio. Epilogo sfortunato, invece, per Alessandro Chiocchetti, che è finito sulla neve riportata con conseguente caduta. Giornata per la beniamina di casa Nicole Monsorno, che puntava a conquistare il tricolore sulle nevi amiche. La fiemmese delle Fiamme gialle è però incappata in una caduta nella prova di qualifica. A prendersi le luci dei riflettori è stata Federica Cassol che ha confermato quanto di buono fatto vedere recentemente al Tour de Ski. La classe 2000 di Sarre ha sfruttato le caratteristiche di una pista a lei congeniale e ha saputo fare la differenza, imponendosi in qualifica e poi dettando legge anche in finale vinta con margine sulle dirette concorrenti, la ventenne valdostana Nadine Laurent delle Fiamme oro e la ventenne di Comelico Superiore, Iris de Martin Pinter che gareggia per i carabinieri, medaglia d'argento e di bronzo.