Sci di fondo: Pellegrino guida gli azzurri nel raduno in Finlandia

29 Ott 2025 - 14:48

Sarà la finlandese Muonio ad ospitare tra il 2 ed il 17 novembre lo stage di allenamento della squadre A azzurra in vista della stagione olimpica che proporrà la prima tappa di Coppa del Mondo sempre in Finlandia, a Ruka, tra il 28 ed il 30 novembre. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha previsto la partecipazione di 15 atleti, nove uomini e sei donne. Federico Pellegrino guiderà il gruppo maschile composto anche da Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli e Lorenzo Romano, mentre il sestetto femminile potrà contare su Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi.

Saranno invece a Livigno (Sondrio) tra il 3 ed il 9 novembre gli atleti della squadra Junior e gli Atleti di Interesse Nazionali, convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Rivero per una sessione di allenamento coordinata dai tecnici Stefano Corradini, Matteo Betta, Fabio Pasini, Corrado Vanini e Francesca Baudin, con la presenza dei tecnici di Comitato Mattia Bosin e Valerio Sorteni.

Saranno presenti Federico Pozzi, Niccolò Giovanni Bianchi, Marco Pinzani, Alessio Romano, Luca Ferrari, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni, Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati, Marta Belotti, Caterina Milani oltre a Edoardo Trombetta, Dante Barp, Thomas Maestri, Francesco Romagna, Mattia Marinoni, Giacomo Barale, Claire Frutaz, Chiara Doliana, Emma Schwitzer, Alice Leoni, Clara Facchini e Martina Bisson.

