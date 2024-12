Sci di fondo, Pellegrino: “Al Tour de Ski per competere e…studiare”

C’è subito una grande occasione per Federico Pellegrino nella prima delle sette tappe del Tour de Ski, al via sabato 28 dicembre a Dobbiaco con una sprint in tecnica libera (qualificazioni ore 12.00, finali ore 14.30). Il campione valdostano, alla quattordicesima presenza nella gara a tappe, prova il colpo a sorpresa. “Il terzo posto di Lillehammer qualche settimana fa mi ha dato le indicazioni che cercavo – afferma Pellegrino -. La condizione è buona e mi sento ad un livello di competitività, credo che sarò ancora protagonista, con un occhio particolare verso le gare in Val di Fiemme, dove studierò bene la situazione in pista in vista delle Olimpiadi del prossimo anno che saranno il mio ultimo grande obiettivo”.