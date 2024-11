SCI DI FONDO: KLAEBO, NORTHUG E CHAVANAT SI ALLENANO A LIVIGNO

La stagione degli sport invernali deve ancora entrare nel vivo, ma a Livigno è già arrivato il momento di inforcare gli sci e faticare sulla neve, grazie all’apertura del primo anello della pista del fondo. Una stupefacente unicità, per il panorama italiano, resa possibile dalla pratica dello Snow Farming, lo stoccaggio di un gran quantitativo di neve della stagione precedente, protetta poi dal caldo estivo grazie ad alcuni teli geotermici. Una gradita abitudine, ormai, per appassionati e atleti di tutto il Mondo, che grazie a questa accortezza, possono testarsi sulla neve livignasca già a fine ottobre, anticipando i tempi e preparando al meglio l’inizio della nuova stagione. Un inizio d’inverno, inaugurato, addirittura, il 25 ottobre scorso. Come accade da anni, quindi, in questo periodo Livigno accoglie diverse firme eccellenti del circuito internazionale, con vere e proprie star della disciplina che accorrono nel Piccolo Tibet per ultimare il proprio avvicinamento alla Coppa del Mondo che incombe. Un parterre de roi che, più di ogni altra cosa, testimonia e certifica la propensione all’eccellenza di una località speciale, capace di elevarsi a punto di riferimento per centinaia di atleti olimpici, che provengono da tutto il Pianeta, e scelgono Livigno per le sue magnifiche strutture, per l’altitudine ottimale, per la calorosa accoglienza e la cura del dettaglio, conseguenza dell’anima sportiva dell’intera località.

Già oggi, dunque, è possibile, per tutti, atleti e amatori, agganciare gli sci stretti e faticare sull’anello di neve, incrociando alcuni degli ospiti illustri che lo stanno già popolando, come i campioni della nazionale norvegese con Johannes Høsflot Klæbo, forse il migliore di sempre nella disciplina, e Petter Northug, o del francese Lucas Chavanat, giunti in località per essere tre i primi a gustarsi questo straordinario antipasto d’inverno. E per tutti gli appassionati degli sci stretti, Livigno vi aspetta il 15 dicembre con La Sgambeda, la storica granfondo che ogni anno richiama fondisti da ogni parte del mondo per celebrare insieme l’inizio della stagione sciistica.