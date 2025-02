Sci di fondo, CdM: sedici azzurri in gara a Falun

La svedese Falun ospita l'ultima tappa di Coppa del Mondo che precede i Campionati del Mondo di Trondheim (Norvegia) che si apriranno il 26 febbraio per assegnare quindi le prime medaglie il giorno successivo nella sprint a tecnica libera. Prima di raggiungere la località norvegese ci sarà da affrontare il trittico di appuntamenti a Falun, tappa che proporrà tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio nell'ordine una sprint in tecnica libera, una prova individuale in tecnica classica sui 10km ed una mass start skating sulla doppia distanza. Sono sedici gli atleti convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per l'appuntamento svedese, con Federico Pellegrino a guidare il gruppo azzurro che comprenderà anche Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcòà, Dietmar Nöckler, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol. Oltre al bronzo iridato nella Team Sprint del 2015 in compagnia di Nöckler, Falun ha sin qui visto Pellegrino salire sul podio in tre occasioni nelle diverse stagioni di Coppa del Mondo con un successo (2017), un secondo (2018) ed un terzo posto (2023), sempre nelle sprint; due invece i podi di Francesco De Fabiani (2016 e 2018).