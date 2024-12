Sci di fondo: CdM, Pellegrino e Hellweger qualificati per sprint skating Lillehammer

Federico Pellegrino e Michael Hellweger passano il turno e accedono al tabellone principale della prima sprint in tecnica libera della stagione, nella norvegese Lillehammer.Pellegrino che su queste nevi ha saputo imporsi nel 2018 è tredicesimo nel turno preliminare, con un margine di 3"23 nei confronti dello statunitense Ben Ogden, capofila davanti al padrone di casa Johannes Klæbo (+0"55) e al sempre più sorprendente spagnolo Jaume Pueyo (+2"08).In un turno di qualificazione molto serrato, Hellweger ha strappato il 29esimo posto con un gap di 5"18 dalla testa; niente da fare invece per Davide Graz (+7"45), Elia Barp (+8"60), Simone Daprà (+9"31) e Francesco De Fabiani (+14"52).Sfugge invece la qualificazione a Nicole Monsorno, unica azzurra in gara al femminile: la fiemmese è 32esima a 14"62 da Jonna Sundling, dominatrice del turno con 6"03 di margine sulla finlandese Jasmi Joensuu e 6"40 Jessie Diggins.