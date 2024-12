Sci di fondo: CdM, Nyenget a segno nella 20km tc di Davos, Pellegrino 33/mo

Il norvegese Martin Nyenget ha firmato la prova individuale di 20km in tecnica classica che ha aperto la terza ed ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Davos. Nell'ultimo appuntamento del massimo circuito prima dell'inizio del Tour de Ski (dal 28 dicembre a Dobbiaco, Bolzano), Nyenget ha fermato il cronometro sul 55'37"8 per vantare un vantaggio di 13"1 sul finlandese Iivo Niskanen e di 35"1 sul transalpino Hugo Lapalus. Ai piedi del podio si è quindi inserito un altro quartetto tutto norvegese con Krüger, Klæbi, Amundsen e Iversen raccolti tra la quarta e l'ottava piazza. Trentatreesimo posto per Federico Pellegrino, migliore tra gli azzurri al tragurardo: il campione valdostano ha pagato un ritardo di 3'05"4 da Nyenget, con Paolo Ventura 35esimo a 3'20"3, Martino Carollo 44esimo (3'53"5); fuori dalla zona punti invece Davide Graz e Simone Daprà.