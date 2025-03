Sci: da sabato finale Mondiali freeski a Madonna di Campiglio

Da sabato al 3 aprile la ski area di Madonna di Campiglio, in Trentino, ospiterà le finali dei Mondiali rookie freeski. I migliori freeskiers del mondo si riuniranno infatti per mettere in mostra le loro abilità nello slopestyle e nel big air, sfidandosi per il titolo di Campione mondiale rookie di freeski. Gli impianti di risalita saranno aperti fino al 27 aprile, salvo condizioni meteo sfavorevoli. I collegamenti dei comprensori, per un totale di 156 chilometri di piste, saranno in funzione da Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgarida-Marilleva.