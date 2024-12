Sci, Coppa Europa: Molteni terzo discesa Santa Caterina

Ottavo podio in carriera per Nicolò Mollteni, che si piazza al terzo posto nella prima discesa di Santa Caterina Valfurva, staccato di 27 centesimi dal vincitore, l'austriaco Felix Hacker, e di soli 10 dal secondo classificato, lo sloveno Nejc Naranolcnik. Alle spalle del brianzolo dell'Esercito, si sono piazzati ben cinque svizzeri, a dimostrazione della forza del movimento rossocrociato. 13/o posto per Mattia Cason a 85 centesimi dalla vetta, 16/ per Max Perathoner a 96, 19/o per Marco Abbruzzese a 1"14, pari merito con Emanuele Buzzi. 21/o Matteo Franzoso con un centesimo di ritardo in più. Appena fuori dai trenta Gregorio Bernardo, a 1"26 dal leader, mentre è a 1"31 Benjamin Alliod. Giovedì altra discesa e venerdì il superG che chiuderà il programma delle gare in Valfurva.