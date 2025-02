Sono cinque gli atleti convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile per una sessione di allenamento ad Oberstdorf, in Germania, in vista dei Campionati Mondiali di Trondheim che si apriranno il 26 febbraio prossimo. Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin saranno al lavoro in Baviera fino al 21 febbraio.