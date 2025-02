La Coppa del Mondo di salto si sposta verso il Nord America per affrontare la tappa di Lake Placid (Stati Uniti) che dal 7 al 9 febbraio proporrà due prove individuali per ciascun settore ed una nuova prova mista. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha previsto la convocazione di Annika Sieff, Lara Malsiner e Martina Zanitzer per il settore femminile e di Alex Insam e Francesco Cecon per il maschile.