Sci: CdM, raduno azzurri slalom e polivalenti in Val di Fassa

Giorni di allenamento sulle piste della Val di Fassa, in provincia di Trento, per diverse formazioni azzurre che sfruttano l'accordo con la vallata dolomitica per preparare i prossimi appuntamenti dei rispettivi circuiti. Fino al giorno dell'Epifania Stefano Gross farà gli onori di casa nei confronti dei compagni slalomisti di Coppa del Mondo per alcuni allenamenti sulla pista Aloch che coinvolgeranno anche Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Il tracciato fassano ospiterà anche il gruppo Coppa Europa dal 3 all'8 gennaio: sono convocati Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Davide Seppi, Gianlorenzo Di Paolo e Andrea Bertoldini.