Sci, Cdm: Meillard vince gigante Hafjell, a Odermatt Coppa generale e di specialità

Altra tripletta svizzera nel gigante di Coppa del Mondo di Hafjell, con la vittoria che va a Loic Meillard, per 14 centesimi davanti a Marco Odermatt e 23 prima di Thomas Tumler. Marco Odermatt, con il risultato di questa gara si aggiudica, con cinque gare di anticipo, la quarta Coppa del mondo generale consecutiva, e la quarta Coppa di gigante consecutiva, prima dell'ultima gara delle finali. Lucas Pinheiro Braathen è quarto e rimane giù dal podio per 33 centesimi, davanti ad Alexander Steen Olsen. Luca De Aliprandini è l'unico azzurro presente nella classifica finale, e si piazza al 19/o posto a 2"11 da Meillard. Fuori nella seconda sia Alex Vinatzer, che Filippo Della Vite. Non si erano qualificati Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger. Si qualificano per le finali De Aliprandini, che rimane decimo in classifica con 208 punti, e Vinatzer, 21° con 98 punti. Non ce la fa invece Della Vite, che rimane al 28° posto con 45 punti, a 8 punti dalla 25/a piazza. Per domenica il programma prevede lo slalom, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30.