Sci, Cdm: Meillard vince anche lo slalom a Hafjell, male gli italiani

Dopo il successo di sabato in gigante, lo svizzero Loic Meillard ha vinto in 1.57.05 anche lo slalom speciale di Hafjell. Per lui - 28 anni e fresco campione mondiale di speciale - è il sesto successo in carriera. Con lui sul podio il norvegese e vicecampione mondiale Atle Lie Mcgrath in 1.57.26 e il brasiliano - ma ex nazionale della Norvegia - Lucas Pinheiro Braathen in 1.57.52 Giornata molto negativa invece per l'Italia: nessun azzurro in classifica. Per l'assegnazione della coppa di speciale ancora nulla è stato deciso. Bisognerà aspettare li ultimo slalom alle Finali americane di Sun Valley in programma dal 22 al 27 marzo. In corsa ci sono il norvegese Henrik Kristoffersen con 612 punti, Meillard con 565 e il franceseClement Noel con 526.