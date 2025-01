Sci, Cdm donne: Ljutic vince slalom a Courchevel

Terzo centro stagionale per Zrinka Ljutic in Coppa del mondo grazie al successo ottenuto nello slalom femminile di Coppa del mondo di Courchevel, settima prova stagionale fra i pali stretti di Coppa del mondo. La croata ha completato le due manches con il tempo di 1'45"06, con cui ha preceduto la svedese Sara Hector di 1"26, terza posizione per la tedesca Lena Duerr a 1"28 in un classifica che visto rivoluzionato il podio nella seconda manche per due terzo. Quarta l'austriaca Katharina Liensberger, quinta la svizzera Camille Rast, leader di specialità. Decima invece Mikaela Shiffrin, tornata alle competizioni dopo oltre sessanta giorni di stop per la caduta nel gigante di Killington. Due le azzurre andate a punti: Martina Peterlini ha concluso 15sima a 2"58, miglior piazzamento dell'anno, mentre Lara Della Mea ha recuperato cinque posizioni nella seconda parte per concludere 22sima a 3"20.