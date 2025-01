In 1.36.81 l'azzurra Sofia Goggia è stata la più veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di domani a Garmisch-Partenkirchen e che domenica sara' seguita da un superG. Alle sue spalle l'americana Breezy Johnson 1.37.18 e l'austriaca Ricarda Haaser in 1.37.33. Per l'Italia c'è' poi in particolare il 10/o tempo di Federica Brignone in 1.38.46 mentre la campionessa Usa Lindsey Vonn ha chiuso con il 9/o tempo in 1.38.35.