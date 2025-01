Sci CdM: Brignone trionfa in libera St. Anton

Una grande Federica Brignone ha vinto la sua prima discesa libera di Coppa del Mondo in carriera, trionfando sulle nevi di St. Anton in Austria. Per Brignone è anche la vittoria numero 30 in carriera. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1'16"08, alle sue spalle la temibile ceca Ester Ledecka staccata di appena 0.18 centesimi. Peccato per il quarto posto dell'altra azzurra Laura Pirovano, niente primo podio in carriera. Da segnalare l'incredibile quinto posto ottenuto dall'americana Lindsey Vonn, al ritorno alle gare a 40 anni dopo 6 anni di inattività, giunta con appena 0.58 centesimi di distacco da Brignone. Nulla da fare, invece, per Sofia Goggia uscita di gara per fortuna senza conseguenze.