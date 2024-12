Sci, Casse: "Bello vincere in Italia, risultato che arriva da lontano"

"E' un risultato che arriva da lontano, in una carriera di alti e bassi. Lo sport è cambiato in questi anni, l'età si è allungata. Sto lavorando bene, mi sento un giovincello e finchè dura, avanti così. Non è stato facile, oggi. Max Carca in ricognizione mi aveva detto di crederci che queste sono le mie condizioni ideali. E' vero, è proprio così: in Val Gardena le condizioni cambiano velocemente e Goldberg mi ha fatto tremare ma oggi i centesimi mi hanno dato ragione". Lo ha detto Mattia Casse dopo il trionfo in superG in Val Gardena che gli è valso il primo successo in Copap del Mondo. "Essere performanti in Italia è sempre bello, ti da maggiore attenzione, è tutto 'più' rispetto ad altre località, anche se la vittoria è bella ovunque. E' tutto molto emozionante e voglio godermi questo momento, ma domani c'è un'altra gara, in una stagione molto lunga - ha aggiunto il 34enne piemontese - Ho migliorato molto e si vede, ma credo di poter essere ancora più solido. C'è stata un'evoluzione tecnica in questo ultimo periodo, sono riuscito a lavorare bene con i materiali ma ci sono stati anche cambiamenti in positivo all'interno della squadra, con i giovani come Franzoni che ci danno filo da torcere. E credo che oggi sia un ottimi risultato per tutto il team. Ho sempre detto e sostenuto che la squadra c'è e sono convinto che ci divertiremo nell'inverno. Io rimango convinto di quello che ho fatto e di quello che dobbiamo fare: la stagione è all'inzio e questa prima gara in Europa è andata bene".