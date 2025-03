Sci, Brignone: "Contenta di questa due giorni, non penso alla generale"

"Ho provato a fare il massimo e rispetto a ieri qualcosa mi è riuscita meglio, altro meno bene. Ma in ogni caso sono contenta di questi due giorni, ho sciato bene e sono cresciuta tantissimo in queste condizioni che non erano le mie preferite. Ancora non voglio pensare alla classifica generale ma mi piace pensare di arrivare a La Thuile, in casa mia, con il pettorale rosso di leader di discesa. Mi spiace aver mancato ancora il podio su questa pista ma ci posso riprovare domani in superG.". Lo ha detto Federica Brignone dopo il quarto posto nella discesa libera di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia.