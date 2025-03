Sci alpino, slalom Hafjell: in testa svizzero Meillard e male l'Italia

Lo svizzero Loic Meillard, vincitore del gigante di sabato, e' al comando in 1.00.46 dopo la prima manche dello slalom speciale di Hafjell, il penultimo della stagione. Alle spalle del campione del mondo di Saalbach ci sono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 1.00.80 e l'austriaco Fabio Gstrein in 1.00.90. Decisamente male invece gli azzurri. Per l'Italia - in una giornata di sole con un fastidioso vento su un tracciato decisamente lungo ma con fondo perfetto - non ha infatti gareggiato il gardenese Alex Vinatzer, unico azzurro tra i primi 30 al via, per un leggero infortunio ad un polpaccio rimediato nella gara di gigante. L'altoatesino Tobias Kastlunger con il 38 ha fermato invece i cronometri su 1.03.37 mentre il veterano trentino Stefano Gross - pettorale 35 ha chiuso ancora piu' indietro in 1.03.50 : entrambi non qualificati per la seconda manche e per le Finali. Per Gross questa potrebbe poi essere stata l' ultima gara in coppa del mondo. Seconda decisiva manche alle ore 12,30 con la corsa per la coppa di slalom ancora aperta.