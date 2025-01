Sci alpino, slalom donne Kranjska Gora: Ljutic e Holdener al comando, 13.a Peterlini

Miglior tempo a braccetto per la croata Zrinka Ljutic e per la svizzera Wendy Holdener al termine della prima manche dello slalom di Kranjska Gora, in Slovenia: 50″82 il tempo che permette di precedere di 0″32 l'altra elvetica Camille Rast e di 0″34 la svedese Anna Swenn Larsson. Buona prima frazione per Martina Peterlini, tredicesima a 1″52: nella parte alta la trentina ha mantenuto un ritmo da top ten, per poi alzare un po' il piede sul muro centrale. Mentre la prima frazione è ancora in corso, Lara Della Mea resta aggrappata alla qualificazione con un gap di 2″67 Marta Rossetti accusa un ritardo di 3″38. Ancora in partenza Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb La seconda manche è in programma alle 13.