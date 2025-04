Sci alpino: Pirovano e Innerhofer campioni italiani, hanno vinto la discesa libera su «La VolatA»

La pista «La VolatA» nella Ski Area San Pellegrino ha risposto nel migliore dei modi al primo atto dei Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino della Val di Fassa, nonostante la stagione avanzata e le temperature primaverili. Grazie al coordinamento dello sci club FassActive e al lavoro in pista dei tecnici della società funivie, nonché del Comitato Trentino Fisi e dell’Apt Val di Fassa, è andato in scena il primo atto della quattro giorni tricolore con le due discese libere maschile e femminile, valide fra l’altro anche per l’assegnazione del titolo giovani 2025.

Un mercoledì trionfale soprattutto per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Predazzo che ha centrato una doppia medaglia d’oro grazie alla 27enne rendenese di Spiazzo Laura Pirovano, al suo primo titolo assoluto che rappresenta il quarto podio nella massima rassegna tricolore, oltre a numerosi podi nelle categorie giovanili e al 40enne pusterese di Gais Christof Innerhofer che di medaglie tricolori ne ha collezionate ben 17, dei quali 8 del colore più prezioso.

La finanziera trentina, la più veloce anche nelle prove di martedì, ha interpretato meglio di tutte le avversarie la prova lungo le difficoltà e le verticalità della pista La VolatA, chiudendo i 2350 metri del percorso, con un dislivello di 630 metri, con il tempo 1’20″17, staccando di 30 centesimi la gardenese Nicol Delago, pure lei delle Fiamme Gialle e invertendosi le posizioni rispetto ai tricolori di dodici mesi fa. Terzo posto, a 71 centesimi, per l’altra gardenese Sara Thaler del Centro Sportivo Carabinieri, che si è messa al collo però il titolo juniores.

Restano ai piedi del podio di giornata la piemontese di Borgo San Dalmazzo Marta Bassino (Esercito), quarta a 0″87 e la valdostana di Donnas Giulia Albano (Carabinieri), quinta a 0″89. Il podio dei Campionati Italiani giovani è completato poi da Sofia Amigoni (Sc Radici Group), argento grazie all’undicesimo posto assoluto, e da Camilla Vanni (Esercito), medaglia di bronzo. Quarta Ludovica Righi.

La sfida fassana era valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato alle atlete della categoria giovani non incluse nelle squadre federali: la vittoria di giornata è di Amigoni che ha preceduto la diciassettenne Ivy Schölzhorn (Renngemeinschaft Wipptal) ed Eleonora Pizzi (Sc Lecco).

Tornando alla sfida maschile Christof Innerhofer è tornato sul trono tricolore della discesa libera. L’esperto altoatesino ha preceduto tutti sulla pista «La VolatA», siglando il tempo di 1’18″19. Sul traguardo di Passo San Pellegrino, Innerhofer ha preceduto di 14 centesimi di secondo il bresciano di Manerba sul Garda Giovanni Franzoni (Fiamme Gialle), con Dominik Paris (Carabinieri) a completare il podio con un gap di 0″20. Appena alle loro spalle, il quarto posto è di Nicolò Molteni (Esercito) a 0″59 con Benjamin Alliod (Esercito) quinto a 0″59.

Il settimo posto assoluto ha consegnato ad Emanuel Lamp (AmateursportClub Gsiesertal) il titolo italiano giovani, con Luca Ruffinoni (Fiamme Gialle) medaglia d’argento e Glauco Antonioli (Sc Bormio) bronzo.

La discesa tricolore era valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre federali: Emanuele Buzzi (Carabinieri) con l’ottavo posto ha conquistato il successo di tappa, seguito da Ruffinoni e Gabriel Masneri (Gb Ski Club).

Domani seconda giornata di gare in Val di Fassa con lo slalom gigante femminile sulla pista Mediolanum nella Ski Area Alpe di Lusia con start della prima manche alle ore 8,30 e con Federica Brignone che partirà col pettorale numero 4. Sulla pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino si svolgerà invece il superg maschile con partenza del primo concorrente alle ore 9,15.