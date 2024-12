Sci alpino: per Teresa Runggaldier rottura legamenti ginocchio, stagione finita

LPN-Sci: per Teresa Runggaldier rottura legamenti ginocchio, stagione finita Milano, 3 dic. (LaPresse) - Teresa Runggaldier ha interrotto anzitempo gli allenamenti che la squadra di velocità femminile di Coppa del mondo sta effettuando a Copper, in attesa dell'esordio in Coppa del mondo di Beaver Creek previsto sabato 14 dicembre con una discesa, seguita domenica 15 da un supergigante. La 25enne finanziera di Selva di Val Gardena (Bz) è purtroppo caduta nel corso di un allenamento, procurandosi la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra. Figlia d'arte (suo papà Peter fu grande protagonista della squadra azzurra negli anni '90), Teresa è reduce dalla sua migliore stagione sul circuito maggiore, in cui ha raccolto un undicesimo posto a Crans Montana in discesa e un tredicesimo posto a Kvitfjell in supergigante. Rientrerà in Italia nelle prossime ore, dove si sottoporrà ad ulteriori accertamenti in accordo con la Commissione Medica Fisi per stabilire il percorso di recupero. amr/sid