Sci alpino, Paris: "Sogno è andato, mancato podio per 14 centesimi"

"Il sogno è andato. Mi dispiace anche per i tifosi di non salire sul podio. Ho lasciato tanto nel terzo settore, poi ho cercato di recuperare ma non è bastato su una pista così corta". Queste le parole a Raisport del discesista azzurro Dominik Paris, quarto nella libera iridata di Saalbach. "Peccato per quell'uscita sul ripido, ho provato di tutto ero molto concentrato u queta gara. Il rammarico c'è, 16 centesimi dal podio in SuperG e oggi 14, ma il nostro sport è fatto così. Qualcosa di positivo c'è, c'è di nuovo la sciata, vediamo per il futuro", ha aggiunto.