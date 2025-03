Sci alpino, Mattia Casse operato: "Obiettivo è recuperare per prossima stagione"

Dopo la caduta avvenuta durante la prima prova della discesa in Norvegia, Mattia Casse è stato sottoposto a un intervento chirurgico al gomito destro. L'operazione, eseguita con successo dal Dott. Battiston presso la clinica Fornaca di Torino, è stata concordata con la commissione medica della Fisi per garantire il miglior percorso di recupero possibile. L'intervento ha previsto l'inserimento di 16 viti e due piastre per stabilizzare la frattura. Ora, l'atleta dovrà indossare un tutore per le prossime tre settimane, prima di poter iniziare la fase di riabilitazione e fisioterapia. Per garantire un recupero ottimale e prepararsi al meglio per il futuro, Casse e il suo staff hanno deciso di chiudere in anticipo la stagione 2024-25, concentrandosi interamente sul ritorno in pista per il prossimo anno. "Mi dispiace non poter lottare per il podio nella classifica di SuperG, avevo ritrovato il ritmo per battagliare con i primi, ora il mio obiettivo è recuperare al 100% e concentrarmi sulla prossima stagione, che sarà importantissima. Ho tre settimane di riposo e tutore, poi inizierò la fisioterapia con grande determinazione", ha dichiarato Casse. Lo staff medico e tecnico seguirà con attenzione il percorso di riabilitazione, con l'obiettivo di riportare Mattia al massimo della forma per la stagione 2025-26.