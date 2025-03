Sci alpino, finali CdM: Haugan guida prima manche slalom, Vinatzer solo 20°

Timon Haugan è al comando della classifica al termine della prima manche dello slalom maschile delle finali di Sun Valley, Stati Uniti, ultimo atto stagionale di Coppa del Mondo. Partito con il pettorale numero 2, lo scandinavo ha fermato il cronometreo sul 51"39 vantando dieci centesimi di secondo di margine sul francese Clement Noel e 14 sul connazionale Henrik Kristoffersen. Ai piedi del podio provvisorio c'è l'austriaco Fabio Gstrein che paga 0"43 da Haugan, con il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen quindo a 0"54; decisamente più staccati tutti gli altri, con lo svedese Jakobsen sesto a 1"43. Alex Vinatzer, unico italiano in gara, ha affrontato la gara in condizioni fisiche non perfette e dopo la prima manche è ventesimo con un gap di 3"04 dal leader. "Nella seconda andrò all-in, stringendo i denti per il dolore. Non avrei voluto affrontare la stagione con questo problema, ma siam qui e proverò a giocarmi il mio meglio". La seconda manche è prevista per le 20, ora italiana.