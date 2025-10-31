Logo SportMediaset

Sci alpino, Coppa Europa: azzurre in allenamento tra Piztal e Senales

31 Ott 2025 - 17:11

Sono sette le atlete del Gruppo Coppa Europa delle discipline veloci che tra il 3 all'8 novembre prenderanno parte al raduno di allenamento previsto sulle nevi tirolesi della Piztal, in Austria. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Camilla Vanni, Carlotta De Leonardis, Ludovica Righi e Alice Calaba che saranno seguite dai tecnici Angelo Weiss, Damiano Scolari, Guglielmo Favre, Simone Viotto, Mattia Turra e Mirco Nicolodi. Appuntamenti dal 3 al 7 novembre in Val Senales per il gruppo Coppa Europa delle discipline tecniche, al lavoro con Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Ambrà Pomarè, Francesca Carolli, Annette Belfrond, Alessia Guerinoni, Sophie Mathiou e Tatum Bieler, convocate insieme ai tecnici Gianluca Grigoletto, Lorenzo Moschini, Edoardo Polverini, Edoardo Papotti, Giorgio Anselmicchio e Nicolò Papa. Date analoghe, dal 2 al 7 novembre, an che per il Gruppo Giovani che coinvolgerà Sofia Amigoni, Cristina Trabucchi, Emma Bastita, Rita Granruaz, Victoria Klotz, Beatrice Mazzoleni, Arianna Putzer, Vittoria Rossi, Ivy Schölzhorn, Giada D'Antonio, Anna e Nadine Trocker. Il gruppo sarà seguito dai tecnici Alessandro Andreoli, Paolo Boldrini, Luisa Chiesa, Pietro Fontana e Diego Penechele.

00:40
Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:43
00:34
Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
01:00
Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
01:51
01:33
02:11
Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
Sinner: "Spero in una grande finale"

00:33
Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
