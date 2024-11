SCI ALPINO, CDM: SHIFFRIN AL COMANDO DELLO SLALOM DI LEVI, PETERLINI 16/A

La campionessa americana Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha gia' ottenuto ben sette delle sue 97 vittorie in coppa del mondo, con il tempo di 52.39 e' nettamente al comando dello slalom speciale di Levi, il primo della stagione. Dietro di lei la tedesca Lena Duerr in 52.99 e la croata Zrinka Ljutic in 53.12. Dopo le prime trenta migliori atlete al via, per l'Italia la trentina Martina Peterlini con il pettorale 20 ha ottenuto il 16/o tempo in 54.42 . Piu' indietro la bresciana Marta Rossetti in 55.33 con il pettorale n. 29. Si gareggia sulla pista Black di Levi, con un buon e muro centrale ed un tracciato molto ritmico ed un fondo un po' morbido, alla luce dei riflettori visto che si e' oltre il circolo polare artico e c'è' pure un po' di nebbia sotto una progressiva nevicata. Seconda manche alle ore 13.