Sci alpino, Brignone punta gigante Kranjska Gora: "Ci riproverò anche qui"

ìSono otto le azzurre che prenderanno il via sabato 4 gennaio del gigante femminile di Kranjska Gora, quarta prova stagionale fra le porte larghe (prima manche alle ore 09.30, seconda alle 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport). Federica Brignone, pettorale rosso di leader della specialità grazie ai successi di Soelden e Semmering, indosserà il numero 7, seguita da Marta Bassino con l'11, la rientrante nella specialità Sofia Goggia con il 16, Asja Zenere con il 30, Elisa Platino con il 34, Ilaria Ghisalberti con il 36, Lara Della Mea con il 37, Roberta Melesi con il 41, e Giorgia Collomb con il 62. Le parole della vigilia di Federica Brignone: "Il gigante è la disciplina che quest'anno mi ha regalato i risultati più belli e allo stesso tempo mi sta creando qualche piccolo problemino fisico, però mi sento stabile e a mio agio in gara. Ho un buon feeling, due giorni molto belli allo Zoncolan, ci riproverò sicuramente".

"La classifica di coppa è molto equilibrata, l'anno scorso avevamo disputato molte più gare, chiaramente le sciatrici tecniche sono davanti, ci saremmo aspettate di vedere in cima alla graduatoria Mikaela Shiffrin che però al momento è ferma, mancano tante gare e le prossime settimane saranno importanti. Per lottare per la classifica generale - ha aggiunto la campionessa valdostana - bisogna essere molto costanti in termini di piazzamenti tutti i fine settimana, e dipende molto dalle altre. L'anno scorso ho fatto una stagione con i fiocchi ma c'è chi ha fatto meglio di me, quindi bisogna veramente puntare a ogni gara fatta bene, senza concentrarsi sulla classifica". In cerca di riscatto Marta Bassino: "Arriviamo da due giorni buoni di allenamento allo Zoncolan, sto facendo dei tratti molto bene ma non sono ancora così costante come vorrei e faccio magari dei pezzi bene ed altri meno bene. L'obiettivo è mettere insieme una manche intera. Dalla doppietta di qualche anno fa sono cambiate un po' di cose, il meteo dà temperature davvero basse stanotte, vedremo durante la ricognizione come saranno le condizioni della neve".