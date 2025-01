Sci alpino, Brignone: "Bella gara, è stato grande weekend"

"Ho fatto una bella gara, anche se con qualche sbavatura nella seconda parte della pista; nel finale mi sono fatta tradire da un dosso e nelle ultime curve mi sentivo davvero lenta. Non so se sarebbe stato sufficiente per vincere, ma è un peccato perchè potevo essere seconda". Così Federica Brignone commenta il suo terzo posto nel SuperG di Garmisch, ottavo podio stagionale, sesto conquistato nel mese di gennaio per portare a quota 77 il bottino complessivo. "Sono soddisfatta perchè ho fatto un'altra gara con l'atteggiamento giusto e credo che questo sia l'aspetto più importante: sono partita per fare il mio massimo, ho avuto rispetto per la pista ma senza frenare. Poi l'errore ci sta: sono contenta del mio week-end, ho fatto un gennaio incredibile a parte il gigante e va bene così", ha aggiunto. Ora lo sguardo si sposta verso i Campionati del Mondo di Saalbach."Adesso mi aspetta una settimana senza gare, voglio staccare per qualche giorno con i miei amici a contatto con la natura. Questo mi piace e mi ricarica prima di arrivare a Saalbach - ha detto l'azzurra - sono consapevole di avere un buon feeling con i miei materiali e riesco ad essere lucida in ogni condizione e situazione. Dovrò riuscire a lasciare tutto il resto fuori e continuare a fare le gare così".