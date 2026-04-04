Nba: tegola Lakers, lesione al bicipite femorale per Doncic

Grande preoccupazione per i Lakers: la stella della di Los Angeles, Luka Doncic, salterà il resto della stagione regolare a causa di un infortunio muscolare alla gamba sinistra, mettendo a rischio la sua partecipazione ai playoff che inizieranno tra due settimane. Il playmaker sloveno di 27 anni ha una lesione di secondo grado al bicipite femorale e "salterà il resto della regular season", hanno annunciato i Lakers in un comunicato stampa. Doncic aveva interrotto la partita di giovedì contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder dopo una brutta caduta nel terzo quarti. Secondo ESPN a rischio anche l'inizio dei playoff, che inizieranno il 18 aprile.