Sci: all'Oasi Zegna Racing Center, si allenano Italia e Svezia

In vista delle prossime gare europee di Coppa del Mondo, la nazionale italiana e la nazionale svedese si alleneranno sulle piste dell'Oasi Zegna Ski Racing Center a Bielmonte (Biella), centro federale Fisi. Le atlete sono attese dal 25 al 28 gennaio. Per la Svezia, saranno presenti Sara Hector e Anna Swenn Larsson, insieme alle loro compagne di squadra e al team di Coppa del Mondo. Tornano anche le italiane, guidate da Giancarlo Bergamelli: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Francesca Carolli. Completa il parterre di atlete di Coppa del Mondo Lara Colturi. Le atlete si alleneranno da sabato 25 a martedì 28 gennaio, con una sessione serale in programma lunedì 27 (condizioni meteo permettendo).