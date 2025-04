Nella giornata di ieri Federica Brignone ha ricevuto a casa una visita in forma privata del Ministro dello Sport Andrea Abodi. Lo apprende LaPresse dall'entourage della campionessa valdostana reduce dall'operazione per il grave infortunio subito ai campionati italiani. Dal ministro è arrivato "un messaggio di incoraggiamento" per una pronta guarigione.