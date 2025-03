Sci, a Madonna di Campiglio le World Rookie Freeski Finals 2025

Dal 29 marzo al 3 aprile, Madonna di Campiglio ospiterà le World Rookie Freeski Finals 2025, la competizione più prestigiosa per giovani freeskiers under 18. Questo evento riunirà i migliori talenti internazionali per sfidarsi nelle discipline di slopestyle e big air, offrendo un'opportunità unica per emergere nel mondo del freeski. A rendere possibile questa straordinaria manifestazione è Black Yeti SSD, società sportiva con sede a Modena, da anni impegnata nella promozione dello snowboard, del freeski e dello skateboard a livello globale. Black Yeti è l’organizzatrice del World Rookie Tour, il più grande circuito giovanile negli action sport, che ogni anno coinvolge 3.000 atleti provenienti da oltre 30 nazioni.