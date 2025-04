Scherma: test per azzurri sciabola al Coni, Mormile 'fondamentali'

"Siamo nel finale di stagione, la fase più intensa - prosegue la romana classe '95 - Mancano due tappe di Coppa del Mondo e poi avremo gli Europei in casa e i Mondiali in Georgia. In questo contesto i test dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni sono fondamentali per capire le nostre caratteristiche a livello di forza, mobilità, elasticità ed esplosività, aspetti molto importanti nella sciabola. Il Coni, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, ci dà la possibilità di fare queste preziose prove ogni anno. Noto che i macchinari sono sempre più nuovi e all'avanguardia: ripetere i test ogni stagione ci aiuta tanto a ricavare parametri estremamente precisi per ognuno di noi". In conclusione: "Il nostro obiettivo a lungo termine è chiaramente Los Angeles 2028. A Parigi ho vissuto il debutto olimpico, in America sogno di chiudere la mia carriera con una o due medaglie. Ragioniamo a piccoli passi: stiamo costruendo la squadra, proviamo a far bene in Coppa del Mondo, agli Europei e ai Mondiali, poi ci concentreremo sulla qualificazione ai Giochi".