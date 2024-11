SCHERMA: SPADA, PRIMA PROVA NAZIONALE CADETTI E GIOVANI, MILLE ATLETI A LEGNANO

Sarà Legnano ad ospitare la prima prova Nazionale Cadetti e Giovani dedicata alla spada in programma nel weekend. Una due giorni che vedrà in pedana 968 atleti per una competizione che darà punti importanti in vista dei Campionati Italiani di categoria che si svolgeranno per gli Under 17 e Under 20 a Terni a fine maggio 2025. Sulle pedane del "PalaBorsani" sabato sarà interamente dedicato alla categoria Cadetti. Dalle ore 8.30 il via delle due gare con la prova maschile che vedrà impegnati 282 atleti mentre in quella femminile sono 183 le iscritte. Domenica, nella seconda e ultima giornata, spazio per gli Under 20. Sempre a partire dalle ore 8.30 lo start con la gara maschile, quella più numerosa a Legnano con 296 spadisti. Si superano le 200 unità anche nella prova femminile a cui sono iscritte 207 atlete.