Scherma, Roma ospiterà i Mondiali Giovani e Cadetti del 2028

22 Nov 2025 - 18:33

La città di Roma ospiterà i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti 2028 di scherma. L'assegnazione è avvenuta oggi durante il Congresso FIE in corso di svolgimento a Manama, in Bahrein, dove la candidatura della Capitale è stata presentata dal Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, affiancato dal Vicepresidente vicario Daniele Garozzo: "La vittoria di Roma - dice la FIS - rappresenta un grande riconoscimento da parte della Federazione Internazionale e sarà un passaggio fondamentale per la promozione e lo sviluppo della scherma sul territorio italiano, proprio nell'anno olimpico, in quanto l'evento si svolgerà appena tre mesi e mezzo prima dei Giochi di Los Angeles 2028". L'Italia tornerà a ospitare una kermesse iridata a cinque anni di distanza dal Mondiale Assoluto di Milano 2023, mentre per la rassegna iridata dedicata agli Under 20 e Under 17 si tratterà di un ritorno nel nostro Paese dieci anni dopo l'ultima edizione che fu disputata a Verona nel 2018. Le date indicate vanno dal 1° al 9 aprile del 2028. "È stata una grande emozione poter rappresentare la candidatura di Roma ai Mondiali giovanili. Una gioia e un vero orgoglio, poi, vedere la nostra proposta ottenere il consenso di tutta la comunità internazionale", ha detto il Presidente federale Luigi Mazzone: "E' un meritato premio per la scherma italiana e per la città di Roma che, con la sua storia, il suo fascino unico al mondo e la sua straordinaria tradizione schermistica, sarà la sede ideale di un evento proiettato verso il futuro, con protagoniste le categorie giovanili". 

Altri Sport ora per ora
18:34
Rugby: la Nuova Zelanda vince in Galles
18:33
Scherma, Roma ospiterà i Mondiali Giovani e Cadetti del 2028
18:01
Campagna 'Cima rossa', Lega Navale contro la violenza di genere
17:16
Running, Wings for Life World Run 2026: il voucher in regalo fa correre la ricerca scientifica
17:08
Scherma: Roma ospiterà i Mondiali Giovani e Cadetti del 2028