Running, Wings for Life World Run 2026: il voucher in regalo fa correre la ricerca scientifica

© Alessando Dealberto, Philip Platzer, Ken Leanfore / Red Bull Content Poo
Con il Natale alle porte, c’è un’idea regalo che unisce sport, solidarietà e impatto reale: il voucher per iscriversi alla Wings for Life World Run 2026, la più grande corsa benefica al mondo, in programma il 10 maggio 2026. Un dono immediato, semplice e ad alto valore sociale, che permette ai lettori di sostenere la ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. Il voucher Wings for Life World Run rappresenta molto più di un’esperienza sportiva: il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni raccolte dalla Fondazione Wings for Life finanzia direttamente studi e sperimentazioni cliniche per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Dalla prima edizione del 2014 a oggi, la Wings for Life World Run ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti, raccogliendo più di 60 milioni di euro, interamente devoluti alla ricerca. Inclusiva per definizione, la Wings for Life World Run unisce atleti professionisti, runner abituali, principianti e persone su sedia a rotelle, tutti accomunati dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca di una cura per le lesioni spinali.
Si parte simultaneamente in tutto il mondo e non c’è un traguardo tradizionale: dopo 30 minuti, una “Catcher Car” virtuale inizia a inseguire i partecipanti, rendendo ogni persona un finalista indipendentemente dal livello di allenamento. Per l’edizione 2026, oltre alle Flagship Run ufficiali, sono già confermati numerosi App Run Event in Italia — tra cui Milano, Roma, Aosta, Welsberg - Monguelfo — e in molte altre città nel mondo, con nuove località in arrivo nelle prossime settimane. Un’occasione diffusa, accessibile e capace di avvicinare comunità diverse alla stessa missione solidale. Il voucher per la Wings for Life World Run rappresenta perciò un regalo originale, ispirazionale e orientato alla responsabilità sociale: un gesto che trasforma la corsa in ricerca e il Natale in un momento di impegno collettivo. Per maggiori informazioni e per acquistare i voucher regalo: www.wingsforlifeworldrun.com