Running, Wings for Life World Run 2026: il voucher in regalo fa correre la ricerca scientifica

Si parte simultaneamente in tutto il mondo e non c’è un traguardo tradizionale: dopo 30 minuti, una “Catcher Car” virtuale inizia a inseguire i partecipanti, rendendo ogni persona un finalista indipendentemente dal livello di allenamento. Per l’edizione 2026, oltre alle Flagship Run ufficiali, sono già confermati numerosi App Run Event in Italia — tra cui Milano, Roma, Aosta, Welsberg - Monguelfo — e in molte altre città nel mondo, con nuove località in arrivo nelle prossime settimane. Un’occasione diffusa, accessibile e capace di avvicinare comunità diverse alla stessa missione solidale. Il voucher per la Wings for Life World Run rappresenta perciò un regalo originale, ispirazionale e orientato alla responsabilità sociale: un gesto che trasforma la corsa in ricerca e il Natale in un momento di impegno collettivo. Per maggiori informazioni e per acquistare i voucher regalo: www.wingsforlifeworldrun.com