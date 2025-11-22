Coppa Davis, l'Emilia Romagna: "Forza azzurri, la Regione domani è con voi"

"Forza Azzurri per questa nuova grande impresa che avrà luogo qui, nella nostra regione: l'Emilia-Romagna è con voi". Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora a sport e turismo, Roberta Frisoni, augurano così buona fortuna alla squadra italiana della Coppa Davis, che domani si batterà in finale con la Spagna o con la Germania, con l'obiettivo di alzare l'Insalatiera d'argento per la terza volta consecutiva. Un risultato che, dicono, è già una "vittoria", in "termini di promozione della nostra regione" e un successo che i "numeri non potranno che confermare". Un primo bilancio di questa straordinaria edizione, conferma Frisoni, "sarà fatto domani, prima della partita, dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Ma già oggi possiamo dire che siamo molto soddisfatti di come il pubblico nazionale e internazionale ha risposto a questo evento".