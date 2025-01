Scherma: presentato a Torino il Grand Prix Fie di fioretto

A Torella si aggiunge l'olimpionico Daniele Garozzo, ora neo vice presidente vicario della Federazione Italiana Scherma, che da atleta non ha mai mancato un appuntamento col Trofeo Inalpi, salendo sul podio nel 2023: "Posso confermare da ex atleta che la gara torinese è davvero amatissima e ambita da tutti i fiorettisti: è una delle gare più belle, esiste da tanti anni anche come Coppa del Mondo. Gareggeranno tutti gli otto medaglisti olimpici azzurri, ora impegnati in Coppa del Mondo. Ci tengo a citarne alcuni: Alessio Foconi, che ha chiuso l'Olimpiade parigina in modo forse un po' opaco, ma che adesso arriva a Torino da protagonista sul podio delle precedenti prove di Coppa del Mondo, e a Torino avrà ulteriore modo di rifarsi. Ci sarà anche il ritorno di Alice Volpi, che è anche la mia compagna di vita e che rientra alle gare dopo un periodo di riposo. E poi Filippo Macchi, perché ha fatto un'Olimpiade meravigliosa e perché proprio qui a Torino lo scorso anno ha fatto il primo podio della sua giovanissima e vincente carriera".