Scherma: Olga Kharlan e Luca Curatoli vincono il secondo Trofeo Città di Biella di sciabola

Sono Olga Kharlan e Luca Curatoli i vincitori del secondo Trofeo Città di Biella di sciabola. L’ucraina Kharlan, sei volte medagliata olimpica (fra le altre cose è campionessa olimpica a squadre in carica con dopo l’oro di Parigi 2024 con la sua Ucraina), ha vinto contro Eloisa Passaro, una delle più talentose italiane di specialità. In campo maschile Curatoli, argento a squadre a Tokyo 2020, ha battuto Luigi Samele, bronzo individuale a Parigi2024 e quattro volte medagliato olimpico. Samele era alla prima apparizione in pedana dopo i Giochi di Parigi, dove sulla strada verso il bronzo aveva eliminato proprio Curatoli. Nella prima edizione del ‘Città di Biella’ aveva trionfato Michele Gallo davanti a Curatoli e Samele, pochi mesi prima che lo stesso identico podio si ripetesse agli Europei di Basilea. "Da buon napoletano scaramantico - ha dichiarato Curatoli dopo la vittoria biellese - so che questa manifestazione porta bene. E lo dico pensando ai prossimi Mondiali…".