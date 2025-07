Scherma, Mondiali: Italia fuori agli ottavi nella sciabola donne a squadre

Il quartetto delle sciabolatrici formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale si è fermato agli ottavi di finale nella competizione a squadre ai Mondiali di Tibilisi. Ieri, nel turno dei 16esimi, l'Italia si era imposta in scioltezza sull'Iran con il punteggio di 45-23, mentre oggi è stata superata dalla Spagna per 45-42. Tanti rimpianti per le ragazze del CT Andrea Aquili che erano riuscite a recuperare uno svantaggio anche di sette stoccate, ma sui titoli di coda sono state le iberiche a imporsi prendendosi la rivincita rispetto agli Europei di Genova. Le azzurre sono state così dirottate al tabellone dei piazzamenti.