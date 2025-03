Scherma, la friulana Rizzi: "Dedico l'argento a Budapest a Bruno Pizzul"

Una campionessa della scherma per un campione del racconto sportivo, tutto 'made in Friuli'. La medaglia d'argento conquistata ieri nel Grand Prix di spada a Budapest da Giulia Rizzi porta con sé una dedica speciale. "Questo ottavo podio in Coppa del Mondo, arrivato in una delle tappe del circuito d'élite GP, è per il grande Bruno Pizzul. L'ho conosciuto diversi anni fa a Milano, abitavamo a poca distanza e ogni volta che c'incrociavamo scambiavamo qualche battuta in friulano. Una splendida persona, oltre che un professionista unico che per il suo lavoro è entrato nel cuore di ogni italiano. La sua scomparsa ha suscitato in me grande tristezza e sono orgogliosa di dedicargli il mio secondo posto in Ungheria", le parole della spadista del CT Dario Chiadò.