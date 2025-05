Scherma, Grand Prix fioretto: nove azzurri in tabellone a Shanghai

Nel Grand Prix di fioretto a Shanghai sono nove gli azzurri del CT Simone Vanni qualificati per il tabellone principale della gara maschile di scena domani. Erano già ammessi alla giornata clou di domani, per diritto di ranking, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Davide Filippi. Dopo una fase a gironi da cinque vittorie e una sconfitta si è subito aggiunto a loro anche Giulio Lombardi. Grazie ai successi nei tabelloni preliminari, hanno trovato la qualificazione anche Giuseppe Franzoni, Damiano Rosatelli e Damiano Di Veroli. Stop nel turno decisivo per Alessio Di Tommaso mentre si è fermata la corsa nel tabellone da 128 di Matteo Iacomoni e Tommaso Martini. Domani l'ultima giornata del Grand Prix di Shanghai di fioretto. In pedana ben 21 azzurri con 12 atlete nel tabellone principale femminile e 9 in quello maschile.