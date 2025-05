Internazionali, ovazione del Centrale per Mattarella: lui ringrazia

'Sergio Sergio, uno di noi": dagli spalti del Centrale del Foro Italico al termine della finale degli Internazionali vinta da Jasmine Paolini si è levato un coro per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha risposto ai cori applaudendo l'azzurra e ringraziando il pubblico. Scena che si è ripetuta alla premiazione, quando dal campo Paolini ha ringraziato Mattarella della sua presenza: a quel punto e' scattata l'ovazione per il Capo dello Stato, che in piedi come tutto il Centrale ha ringraziato il pubblico e poi anche Paolini, con un sorriso e una mano sul cuore.