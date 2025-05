Scherma: CdM fioretto paralimpico, azzurro Mogos vince a Eger

Il sabato della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Eger fa gioire l'Italia con il trionfo di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B. La portacolori delle Fiamme Oro ha regalato alla spedizione azzurra la prima affermazione della trasferta in Ungheria, facendo suonare le note dell'Inno di Mameli nell'ultima giornata di gare che ha visto sfiorare il podio Loredana Trigilia tra le fiorettiste A e Andrea Jacquier nella sciabola B. Per Andreea Mogos è la prima vittoria in Coppa del Mondo dopo il cambio di categoria (le classificazioni di questa stagione hanno decretato il suo passaggio dalla A alla B), un successo che le mancava a livello individuale da poco più di tre anni, quando vinse la tappa di San Paolo 2022. Ed è anche la seconda medaglia in due giorni per la poliziotta torinese, ieri bronzo nella sciabola e oggi d'oro da fiorettista, nell'arma che le ha regalato - da Rio a Parigi, passando per Tokyo - per ben tre volte consecutive la gioia di conquistare un podio ai Giochi Paralimpici, nelle prove a squadre.