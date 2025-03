Scherma, Grand Prix fioretto: 12 azzurre nel tabellone di Lima

L'Italia fa bottino pieno a Lima nel tabellone principale femminile del Grand Prix di fioretto. Tutte le 12 azzurre del CT Simone Vanni saranno infatti protagoniste della giornata clou del GP peruviano che si svolgerà domenica. Erano già qualificate per diritto di ranking Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Elena Tangherlini e Anna Cristino. Un'ottima fase a gironi ha dato il "pass" anche a Francesca Palumbo, Aurora Grandis, Irene Bertini ed Erica Cipressa. Il tabellone preliminare, infine, ha premiato Giulia Amore e Martina Sinigalia completando così l'en plein delle fiorettiste azzurre. Domani la seconda giornata del Grand Prix di fioretto a Lima con la fase a gironi e il tabellone preliminare della prova maschile. Già ammessi al tabellone principale, in virtù del proprio ranking, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. In pedana a caccia del pass Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Giuseppe Franzoni e Damiano Rosatelli.